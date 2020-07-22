Брюгге із Соболем мінімально обіграв Дейнзе в товариському матчі

Брюгге із Едуардом Соболем у складі обіграв друголіговий Дейнзе в рамках товариського поєдинку. Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Товариські матчі.

Брюгге – Дейнзе – 1:0

Гол: Схрейверс, 44

Брюгге здобув непросту перемогу над Дейнзе в товариському поєдинку. Єдиний гол в активі Схрейверса, який відзначився прямо перед перервою. Додамо, що Соболь вийшов на поле на 60 хвилині, однак результативними діями не відзначився – українець запам'ятався лише гострою фланговою передачею.

Гент із Пластуном у складі обіграв Брюгге – Соболь відзначився асистом

Нагадаємо, що попередній товариський матч Брюгге виграв у Гента, а Соболь записав до свого активу результативну передачу.