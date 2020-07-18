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Гент с Пластуном в составе обыграл Брюгге – Соболь отличился ассистом

18 июля 22:17 - Читати українською
Гент с Пластуном в составе обыграл Брюгге – Соболь отличился ассистом
Эдуард Соболь / фото: ФК Брюгге

Гент и Брюгге провели контрольный поединок, в котором действующие чемпионы Бельгии минимально уступили. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Брюгге – Гент – 2:3

Голы: Баджи, 8, 48 – Ньянгбо, 12, 42, Самоис, 81

В составе обеих команд вышли по одному украинцу – Пластун за Гент и Соболь за Брюгге. Брюгге и Гент обменялись голами в дебюте поединка усилиями Баджи и Ньянгбо, а ближе к перерыву последний оформил дубль. Баджи не замедлил и тоже отличился во второй раз, однако победу Гента принес Самоис.

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Добавим, что Пластун и Соболь не доиграли поединок. Игорь провел на поле 77 минут, а Эдуард – 60 минут, за которые успел ассистировать Баджи. Безус и Яремчук так и остались на скамейке запасных до финального свистка.

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Теги
Украинцы за рубежом Эдуард Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия Роман Роман Безус Игорь Игорь Пластун Гент Гент Роман Роман Яремчук
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