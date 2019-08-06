Брюгге – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов

Брюгге примет киевское Динамо в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Брюгге – Динамо

6 августа, 21:30. Брюгге, стадион Ян Брейдель

Главный арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Прямая трансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Динамо начнет путь в групповой турнир Лиги чемпионов 2019/20 в Бельгии против местного Брюгге. Именно вице-чемпион этой страны стал соперником "бело-синих" в третьем квалификационном раунде самого престижного клубного турнира Европы. У киевлян при жеребьевке было 3 возможных оппонента (Брюгге, Истанбул Башакшехир и австрийский ЛАСК), но в итоге подопечным Александра Хацкевича выпал один из флагманов бельгийского футбола.

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Вице-чемпион Бельгии 2018/19 выглядит вполне приемлемым вариантом для динамовцев, которые после двух подряд сезонов в Лиге Европы настроены наконец-то пробиться в основную стадию Лиги чемпионов. Именно выполнение этой задачи было одним из основных требований Игоря Суркиса при продлении контракта с Хацкевичем.

В составе Брюгге есть игроки, известны украинским болельщикам – форвард Деннис Бонавентуре в свое время защищал цвета луганской Зари, а голкипера-новичка Миньоле, который пришел из Ливерпуля, представлять лишний раз не нужно. Ну и, конечно, Эдуард Соболь – защитник сборной Украины, который выступает в Бельгии на правах аренды из Шахтера, в первых матчах сезона является основным левым беком в команде Филиппа Клемана. Сам 45-летний тренер не скрывал, что обращался за помощью к украинцу относительно информации о вице-чемпионе Украины.

Летом Брюгге серьезно обновился, что является типичным явлением для бельгийских команд. Пришел новый тренер – Филипп Клеман в сезоне 2018/19 тренировал Генк и стал вместе с Русланом Малиновским чемпионом страны, но решил променять гарантированное участие в Лиге чемпионов ради Брюгге, за который 10 лет выступал в роли игрока. Также покинули команду защитник Стефано Дэнсвил (перебрался в Болонью), опорник Накамба (ушел за 12 млн евро в Астон Виллу), а за вингера Арно Груневелда Борнмут выложил 18 млн.

Но самой важной потерей брюггинцев стал центрфорвард Уэсли Феррейра. Бразилец в прошлом сезоне забил 17 голов во всех турнирах и заслуженно пошел на повышение в ту же Астон Виллу за 25 млн евро. На замену лидерам клуб подписал из Специи форварда Дэвида Окереке – быстрого нападающего, забившего уже 3 гола. Также пришли Эдуард Соболь, Симон Дели, Перси Тау и Амаду Санья. Как видим, зарабатывать Брюгге умеет, но по сравнению с прошлым сезоном команда ослабела, ведь новичкам нужно время, чтобы полноценно заиграть в команде Клемана.

Брюгге – Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Что касается Динамо, то киевляне избежали столь серьезных изменений. Игорь Суркис решил оставить Александра Хацкевича на посту главного тренера и дал белорусу еще один шанс – понятно, что выход в Лигу чемпионов существенно добавит авансов наставнику перед руководством. Также команду пополнили новички – опорник Абдул Мохаммед Кадири, полузащитник Александр Караваев и форвард Жерсон Родригес. Вернулся из аренды Карлос Самбрано, который, впрочем, не полетел в Бельгию. Никто из лидеров Динамо не покинул команду: Артур Рудько, Че Че, Сергей Булеца, Владислав Супряга, Александр Тымчик, Назарий Русин, Богдан Михайличенко – всех их трудно назвать ключевыми игроками для Александра Хацкевича.

Динамо выиграло все 3 стартовых матча сезона – у Шахтера за Суперкубок Украины и у Карпат и Львова в рамках чемпионата. В продолжение положительной серии игроки, тренерский штаб и болельщики надеются и в поединке против Брюгге. В отличие от бельгийцев, летом киевляне точно не стали слабее.

Статистика противостояния

Динамо еще ни разу в своей истории не встречалось с Брюгге. "Черно-синие" неоднократно играли с другими представителями Украины – Шахтером (сразу 4 противостояния), ЦСКА (однажды) и Днепром (две двухматчевые дуэли). И вот теперь настал черед Динамо. Интересно, что начиная с 2004 года, Брюгге не может победить украинскую команду.

Кадровая ситуация

Александр Хацкевич может рассчитывать практически на всех ведущих исполнителей. Не полетели в Бельгию чемпионы мира-2019 Денис Попов и Георгий Цитаишвили, а также остался в Киеве и Николай Шапаренко, который из-за полученного микроповреждения сейчас поддерживает форму в молодежной команде. Впрочем, ни одного из них на старте сезона нельзя назвать даже игроком ротации, поэтому эти потери вряд ли важны для Динамо конкретно в данный момент.

В то же время в Бельгию прибыли все летние новички киевлян – Александр Караваев, Мохаммед Кадири и Жерсон Родригес. Последнего вряд ли стоит ожидать в старте, ведь выпускать игрока, который подписал контракт с клубом только в прошлую пятницу и провел максимум одну-две тренировки – слишком авантюрно.

Брюгге – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Виктор Цыганков, который не сыграл ни одного матча на сборах, а в УПЛ вышел на замену в игре с Карпатами, полетел в Брюгге и готов помочь команде. Учитывая важность Виктора для команды, есть веские основания ожидать его появление с первых минут, хотя Александр Хацкевич заявил, что вингер еще не готов сыграть весь матч. Если же наставник не решится рисковать лидером команды, то на его позиции выйдет Александр Караваев. Беньямин Вербич, получивший повреждение в матче с Карпатами, готов выйти на поле. То же касается Франа Соля, который не играл почти полгода, но вышел на замену в поединке против Львова. Впрочем, скорее всего, в старте все же появится Артем Беседин.

В составе Брюгге может сыграть Симон Миньоле, который только вчера пришел из Ливерпуля. Точно не появится травмированный полузащитник Хорди Ванлерберге, у которого проблемы с коленом. Остальные игроки основной обоймы готовы помочь команде в первой части дуэли с Динамо.

Ориентировочные составы

Брюгге: Миньоле – Мата, Митрович Дели, Соболь – Вормер, Ванакен, Ритс – Бонавентуре, Окереке, Тау

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский, Сидорчук – Вербич, Цыганков – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

И Динамо, и Брюгге демонстрируют приличную игру и результаты, как для старта сезона. Киевляне уже выиграли первый трофей, одолев Шахтер в матче за Суперкубок Украины, что, безусловно, придало подопечным Хацкевича позитива перед стартом в еврокубках. Это было заметно и в стартовых матчах УПЛ, ведь динамовцы без особых проблем одолели Львов и Карпаты. Впрочем, определенные вопросы к игре "бело-синих" все равно присутствуют.

Брюгге также выиграл два стартовых поединка чемпионата, а в последней игре разбил Сент-Трюйден со счетом 6:0. Букмекеры отдают определенное преимущество бельгийской команде в этом поединке, но класс и текущая форма Динамо позволяют чувствовать себя достаточно оптимистично перед матчем на Ян Брейдель. По нашему мнению, киевляне привезут из Бельгии результативную ничью, что перед поединком в столице Украины будет достаточно приемлемым результатом. В любом случае, как бы это банально не звучало, но все решится в Киеве.

Напомним, что победитель этой пары сыграет против сильнейшего в дуэли Базель – ЛАСК. Команда, которая проиграет, продолжит борьбу в Лиге Европы.

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