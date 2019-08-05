Брюгге – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

"Мы следим за Брюгге с момента жеребьевки. Знаем, что команда недавно продала двух лидеров команды, однако приобрела достаточно опытного вратаря, которые ранее выступал в АПЛ. Но кто будет завтра играть — это будет зависеть от главного тренера.

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Цыганков – определяющий футболист в нашей команде. Да, возможно, на данный момент он не готов сыграть все 90 минут, но решение об его участии мы примем уже завтра после медицинского контроля.

Жерсон сейчас в хорошем состоянии, в тонусе, ведь чемпионат Японии на ходу. Он готовится к игре, а как его использовать,будет зависеть от того, как будет складываться игра.

Думаю, что прогресс бельгийского чемпионата связан с приездом хороших украинских футболистов", – цитирует Хацкевича dynamo.kiev.ua.

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