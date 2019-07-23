Брюгге: представление соперника Динамо в Лиге чемпионов – частый гость в Украине, которому перестала улыбаться Фортуна

О бельгийском Брюгге – сопернике киевского Динамо в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов коротко рассказывает "Футбол 24".

Общая информация

Дата основания: 1891 год

Рейтинг УЕФА: 37 место (по состоянию на 22 июля 2019-го)

Титулы и достижения: чемпион Бельгии (15 раз), обладатель Кубка Бельгии (11 раз), Суперкубка страны (15 раз)

"Миссией невозможной их назвать сложно": реакция бельгийских СМИ на Брюгге – Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Наивысшее достижение в еврокубках: финал Кубка европейских чемпионов в сезоне 1977/78

Прозвище: "черно-синие"

Домашний стадион: Ян Брейдель (вмещает 29 062 зрителя)

Главный тренер: Филипп Клеман

Капитан: Рууд Вормер

Брюгге вместе с брюссельским Андерлехтом и льежским Стандардом является одним из трех китов бельгийского футбола. По количеству чемпионских титулов "черно-синие" уступают лишь одному из самых принципиальных соперников – Андерлехту. После чемпионства в сезоне 2017/18 брюггенцы фактически не сумели навязать борьбу за титул Генку в прошлом сезоне и вынуждены были довольствоваться серебряными наградами. Неудачно сложился и еврокубковый путь: Брюгге стал лишь третьим в группе Лиги чемпионов, а во втором по рангу турнире – Лиге Европы – вылетел уже на стадии 1/16 финала от австрийского Зальцбурга.

Вернуть "черно-синих" на вершину призван новый наставник Брюгге – Филипп Клеман. Легенда клуба вернулся на Ян Брейдель после того, как показал себя во всей красе во главе Генка. В конце июня он начал подготовку Брюгге к новому сезону и уже успел провести 7 контрольных поединков, а также оформить несколько трансферов. В частности, в Бельгию перебрался украинец Эдуард Соболь.

Но не ему суждено было стать первым украинцем в составе Брюгге. В 2002 году состав фламандцев пополнил полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Серебренников. Правда, полностью раскрыться в составе команды хавбек не сумел, и в памяти бельгийских болельщиков отметился выступлениями в составе другого принципиального оппонента "черно-синих" – Серкль Брюгге.

История противостояний с украинскими клубами

Брюгге – Шахтер – 1:0 (Кубок кубков 1995/96)

Шахтер – Брюгге – 1:1 (Кубок кубков 1995/96)

ЦСКА – Брюгге – 0:2 (Кубок УЕФА 2001/02)

Брюгге – ЦСКА – 5:0 (Кубок УЕФА 2001/02)

Шахтер – Брюгге – 1:1 (квалификация ЛЧ 2002/03)

Брюгге – Шахтер – 1:1, пенальти – 4:1 (квалификация ЛЧ 2002/03)

Шахтер – Брюгге – 4:1 (квалификация ЛЧ 2004/05)

Брюгге – Шахтер – 2:2 (квалификация ЛЧ 2004/05)

Днепр – Брюгге – 3:2 (групповой этап Кубка УЕФА 2004/05)

Брюгге – Шахтер – 1:4 (групповой этап Лиги Европы 2009/10)

Шахтер – Брюгге – 0:0 (групповой этап Лиги Европы 2009/10)

Брюгге – Днепр – 0:0 (1/4 финала Лиги Европы 2014/15)

Днепр – Брюгге – 1:0 (1/4 финала Лиги Европы 2014/15)

В Европе сложно найти команду, которая чаще встречается с украинскими клубами. Брюгге всего сыграл 13 матчей (+3,=6,-4) в еврокубках против Шахтера, киевского ЦСКА и Днепра. Если сначала фортуна неизменно была благосклонна к "черно-синим" (бельгийцы дважды выбивали донецких "горняков", а также "армейцев" столицы), то начиная с 2004 года максимум брюггенцев – ничья. Последний раз бельгийский гранд пересекался с украинцами весной 2015-го, когда невероятный Днепр под руководством Мирона Маркевича на всех парах мчался в финал Лиги Европы. "Сине-бело-голубые" отстояли ничью в Бельгии, а на берегах Днепра классный индивидуальный гол Евгения Шахова подарил днепрянам путевку в полуфинал.

Команда

Большинство обозревателей сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым сезоном Брюгге стал слабее кадрово. В частности, за 25 млн евро "черно-синие" отпустили в Астон Виллу одного из своих лидеров – Уэсли Феррейру. Бразилец в сезоне 2018/19 забил 15 мячей во всех турнирах и вместе с Гансом Ванакеном и Сибе Схрейверсом стал составной ударного атакующего трио команды. Правда, этого оказалось недостаточно для итогового успеха в чемпионате и еврокубках.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20

Также в летнее трансферное окно Брюгге покинул основной центральный защитник Стефано Денсвил. Голландец пошел на повышение и попытается покорить итальянскую Серию А в составе Болоньи Синиши Михайловича. Ему, как и Уэсли, брюггенцы уже нашли замену. Однако, назвать центрбэка Симона Дели (экс-игрок пражской Славии) или бывшего форварда Специи Дэвида Окереке равноценным обменом прямо сейчас сложно.

Кроме того, на перспективу из шведского Хаммарбю подписали еще одного центрального защитника – 19-летнего Одилона Коссуну. В конце концов, в начале июля "черно-синие" взяли в аренду игрока Шахтера Эдуарда Соболя. Украинец уже успел хорошо себя проявить в контрольных поединках и, похоже, на старте сезона будет основным исполнителем на левом фланге обороны. Яркий старт бельгийского этапа карьеры Соболя может стать залогом для очередного персонального прорыва наших легионеров.

Тренер

За время игровой карьеры Филипп Клеман стал легендой Брюгге. Он отдал "черно-синим" 10 лет в статусе игрока и дважды помог фламандцам завоевать чемпионский титул, трижды – Кубок Бельгии, а Суперкубок страны вообще 4 раза подчинился брюггенцам. В 35 ветерану пришлось перебраться в Жерминаль, а еще два года спустя он повесил бутсы на гвоздь и вернулся в родной клуб. Начал скаутом, но спортивный костюм был для него естественнее делового, поэтому вскоре стал тренером. Дважды Клеман был и. о. главного тренера Брюгге, трудился ассистентом у других специалистов, но за 7 лет в структуре так и не получил шанса на самостоятельную работу на постоянной основе.

Отчаявшись, бывший защитник сначала переехал в Беверен, а в декабре 2017 года оказался в Генке. По итогам сезона бельгийские "горняки" стали 5-ми и завоевали путевку в Лигу Европы. Следующий же сезон стал триумфальным. Клеман привел украинца Руслана Малиновского и Ко к чемпионскому титулу, оставив позади именно Брюгге. Этот успех позволил Филиппу Клеману воплотить свою давнюю мечту – однажды возглавить главную команду своей жизни.

Резюме

Обе команды частично могут быть удовлетворены жребием. Динамо ушло от встречи с турецким Истанбул Башакшехиром, в свою очередь Брюгге не сыграет с прошлогодним участником плей-офф ЛЧ Порту. Примерно равные по классу соперники еще и оказались в почти равных условиях. К очному противостоянию оппоненты сыграют лишь несколько официальных поединков: "динамовцы" поборются за Суперкубок Украины с донецким Шахтером (28 июля) и сыграют в УПЛ против львовских Карпат (31 июля) и ФК Львов (3 августа), а "черно-синие" сыграют два матча Лиги Жупиле – против Беверена (27 июля) и Сент-Трюйдена (2 августа). Это означает, что к первому матчу квалификации на стадионе Ян Брейдель команды подойдут в схожих игровых кондициях. Получается очень закрученный сюжет, а потому спрогнозировать победителя дуэли прямо сейчас чрезвычайно сложно.

Будучность: експрес-представлення суперника Зорі в Лізі Європи на чолі з тренером, який розгромно програвав Україні