Брюгге – Динамо: предматчевая пресс-конференция Филиппа Клемана

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

"У нас есть очень хорошее представление о Динамо. Сегодня утром у нас была еще одна командная встреча, Эдуард Соболь нам помогал. Он согласился с тем, что все сказанное мной о сопернике было правильным. Я рад, что прошел этот экзамен.

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Мы посмотрели много матчей Динамо, понимаем, что ждать от соперника. Собираемся демонстрировать свою игру и не будем вносить серьезных изменений", – цитирует Клемана официальный сайт Брюгге.

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

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