toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Брюгге – Динамо: предматчевая пресс-конференция Филиппа Клемана

18:50 166 Читати українською
Брюгге – Динамо: предматчевая пресс-конференция Филиппа Клемана
Филипп Клеман / ФК Брюгге

Главный тренер Брюгге Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

 

"У нас есть очень хорошее представление о Динамо. Сегодня утром у нас была еще одна командная встреча, Эдуард Соболь нам помогал. Он согласился с тем, что все сказанное мной о сопернике было правильным. Я рад, что прошел этот экзамен.

Брюгге – Динамо: Соболь попал в заявку на матч Лиги чемпионов

Мы посмотрели много матчей Динамо, понимаем, что ждать от соперника. Собираемся демонстрировать свою игру и не будем вносить серьезных изменений", – цитирует Клемана официальный сайт Брюгге.

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

"Мы знаем только Шевченко": как Брюгге готовится к матчу с Динамо

blog_ava
"Шапаренко у "дублі" – невипадково". Чому Сидорчук нагадав Белькевича, а Можаровський судив "не по-футбольному"
15:40
1006
Теги
Брюгге - Динамо Киев Эдуард Соболь Эдуард Соболь Динамо Киев Динамо Киев Брюгге Брюгге Лига чемпионов Филипп Клкман Филипп Клкман
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
47
мин
Рига
19:00
ХИК
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук