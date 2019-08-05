Брюгге – Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо стартует в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов выездным поединком против бельгийского Брюгге. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа на стадионе Ян Брейдель. Начало встречи – 21:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Брюгге – Динамо: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов:

Эксперты букмекерской конторы William Hill считают Брюгге фаворитом матча. Коэффициент на победу бельгийской команды составляет 1.95. Триумф киевского клуба оценивается баллом 3.9. На ничейный итог игры ставят 3.5

Bwin также отдает предпочтение Брюгге – 1.91. Коэффициент выездной победы Динамо – 4.00, а ценник ничьей – 3.40. Аналогичного мнения bet365: триумф бельгийцев – 1.95, ничья – 3.40, победа киевлян – 3.80.

Отметим, что перед битвой на Ян Брейдель подопечные Хацкевича разгромили ФК Львов, а Брюгге еще более убедительно обыграл Сент-Трюйден. Ранее команды не провели между собой ни одного матча.

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