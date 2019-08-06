Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів

Брюгге прийме київське Динамо в першому поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Брюгге – Динамо

6 серпня, 21:30. Брюгге, стадіон Ян Брейдель

Головний арбітр: Хав'єр Естрада Фернандес (Іспанія)

Пряма трансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Динамо розпочне шлях до групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20 у Бельгії проти місцевого Брюгге. Саме віце-чемпіон цієї країни став суперником "біло-синіх" у третьому кваліфікаційному раунді найпрестижнішого клубного турніру Європи. У киян при жеребкуванні було 3 можливих опоненти (Брюгге, Істанбул Башакшехір та австрійський ЛАСК), але в підсумку підопічним Олександра Хацкевича випав один з флагманів бельгійського футболу.

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Віце-чемпіон Бельгії 2018/19 виглядає цілком прийнятним варіантом для динамівців, які після двох поспіль сезонів у Лізі Європи налаштовані нарешті пробитися до основної стадії Ліги чемпіонів. Саме виконання цього завдання було одним із основних вимог Ігоря Суркіса при продовженні контракту з Хацкевичем.

У складі Брюгге є гравці, відомі українським вболівальникам – форвард Денніс Бонавентуре свого часу захищав кольори луганської Зорі, а голкіпера-новачка Сімона Міньйоле, який прийшов із Ліверпуля, представляти зайвий раз не потрібно. Ну і, звісно, Едуард Соболь – захисник збірної України, який виступає в Бельгії на правах оренди з Шахтаря, у перших матчах сезону є основним лівим беком у команді Філіппа Клемана. Сам 45-річний тренер не приховував, що звертався за допомогою до українця стосовно інформації про віце-чемпіона України.

Влітку Брюгге серйозно оновився, що є типовим явищем для бельгійських команд. Прийшов новий тренер – Філіпп Клеман в сезоні 2018/19 тренував Генк та став разом з Русланом Маліновським чемпіоном країни, але вирішив проміняти гарантовану участь у Лізі чемпіонів заради Брюгге, за який 10 років виступав в ролі гравця. Також покинули команду захисник Стефано Денсвіл (перебрався у Болонью), опорник Накамба (пішов за 12 млн євро в Астон Віллу), а за вінгера Арно Груневелда Борнмут виклав 18 млн.

Але найважливішою втратою брюггинців став центрфорвард Веслі Феррейра. Бразилець у минулому сезоні забив 17 голів у всіх турнірах та заслужено пішов на підвищення у ту ж Астон Віллу за 25 млн євро. На заміну лідерам клуб підписав зі Спеції форварда Девіда Окереке – швидкого нападника, який забив вже 3 голи. Також прийшли Едуард Соболь, Сімон Делі, Персі Тау та Амаду Санья. Як бачимо, заробляти Брюгге вміє, але порівняно з минулим сезоном команда ослабла, адже новачкам потрібен час, щоб повноцінно заграти в команді Клемана.

Брюгге – Динамо: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Що стосується Динамо, то кияни уникли настільки серйозних змін. Ігор Суркіс вирішив залишити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера та дав білорусу ще один шанс – зрозуміло, що вихід у Лігу чемпіонів суттєво додасть авансів наставнику перед керівництвом. Також команду поповнили новачки – опорник Абдул Мохаммед Кадірі, півзахисник Олександр Караваєв та форвард Жерсон Родрігес. Повернувся з оренди Карлос Самбрано, який, зрештою, не полетів у Бельгію. Ніхто з лідерів Динамо не покинув команду: Артур Рудько, Че Че, Сергій Булеца, Владислав Супряга, Олександр Тимчик, Назарій Русин, Богдан Михайліченко – всіх їх важко назвати ключовими гравцями для Олександра Хацкевича.

Динамо виграло всі 3 стартові матчі сезону – у Шахтаря за Суперкубок України та в Карпат і Львова в рамках чемпіонату. На продовження позитивної серії гравці, тренерський штаб та вболівальники сподіваються і у поєдинку проти Брюгге. На відміну від бельгійців, влітку кияни точно не стали слабшими.

Статистика протистояння

Динамо ще жодного разу у своїй історії не зустрічалося з Брюгге. "Чорно-сині" неодноразово грали з іншими представниками України – Шахтарем (одразу 4 протистояння), ЦСКА (одного разу) та Дніпром (дві двоматчеві дуелі). І ось тепер настала черга Динамо. ЦІкаво, що починаючи з 2004 року, Брюгге не може перемогти українську команду.

Кадрова ситуація

Олександр Хацкевич може розраховувати фактично на всіх провідних виконавців. Не полетіли до Бельгії чемпіони світу-2019 Денис Попов та Георгій Цітаішвілі, а також залишився у Києві і Микола Шапаренко, який через отримане мікропошкодження наразі підтримує форму в молодіжній команді. Втім, жодного із них на старті сезону не можна назвати навіть гравцем ротації, тому ці втрати навряд чи є важливими для Динамо конкретно у цей момент.

Натомість до Бельгії прибули всі літні новачки киян – Олександр Караваєв, Мохаммед Кадірі та Жерсон Родрігес. Останнього навряд чи варто очікувати у старті, адже випускати гравця, який підписав контракт з клубом лише минулої п'ятниці та провів максимум одне-два тренування, – надто авантюрно.

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Віктор Циганков, який не зіграв жодного матчу на зборах, а в УПЛ вийшов на заміну в грі з Карпатами, полетів у Брюгге та готовий допомогти команді. Враховуючи важливість Віктора для команди, є вагомі підстави очікувати його появу з перших хвилин, хоча Олександр Хацкевич заявив, що вінгер ще не готовий зіграти весь матч. Якщо ж наставник не наважиться ризикувати лідером команди, то на його позиції вийде Олександр Караваєв. Беньямін Вербіч, який отримав пошкодження в матчі з Карпатами, готовий вийти на поле. Те ж стосується Франа Соля, який не грав майже півроку, але вийшов на заміну в поєдинку проти Львова. Втім, найімовірніше, у старті все ж з'явиться Артем Бєсєдін.

У складі Брюгге може зіграти Сімон Міньйоле, який лише вчора прийшов із Ліверпуля. Точно не з'явиться травмований півзахисник Хорді Ванлерберге, у якого проблеми з коліном. Решта гравців основної обойми готові допомогти команді в першій частині дуелі з Динамо.

Орієнтовні склади

Брюгге: Міньйоле – Мата, Мітровіч, Делі, Соболь – Вормер, Ванакен, Рітс – Бонавентуре, Окереке, Тау

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський, Сидорчук – Вербіч, Циганков – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

І Динамо, і Брюгге демонструють пристойну гру та результати, як для старту сезону. Кияни вже виграли перший трофей, здолавши Шахтар в матчі за Суперкубок України, що, безумовно, додало підопічним Хацкевича позитиву перед стартом у єврокубках. Це було помітно і в стартових матчах УПЛ, адже динамівці без особливих проблем здолали Львів та Карпати. Втім, певні питання до гри "біло-синіх" все одно присутні.

Брюгге також виграв два стартові поєдинки чемпіонату, а в останній грі розтрощив Сент-Трюйден з рахунком 6:0. Букмекери віддають певну перевагу бельгійській команді у цьому поєдинку, але клас та поточна форма Динамо дозволяють почуватися доволі оптимістично перед матчем на Ян Брейдель. На нашу думку, кияни привезуть з Бельгії результативну нічию, що перед поєдинком у столиці України буде доволі прийнятним результатом. В будь-якому разі, як би це банально не звучало, але все вирішиться у Києві.

Нагадаємо, що переможець цієї пари зіграє проти сильнішого в дуелі Базель – ЛАСК. Команда, яка програє, продовжить боротьбу в Лізі Європи.

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