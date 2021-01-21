Брюгге не без проблем обыграл Остенде в матче 25-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 25-й тур

Брюгге – Остенде – 2:1

Голы: Дост, 38, Дьятта, 49 – Мата, 14 (аг.)

Нереализованный пенальти: Сакала, 51 (Остенде)

Брюгге начал с пропущенного гола в дебюте встречи – Клинтон Мата после рикошета курьезно срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, еще до перерыва счет сравнял новоиспеченный бомбардир Брюгге Бас Дост, который головой замкнул подачу Вормер с углового.

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После перерыва уже будущий соперник Динамо в Лиге Европы вышел вперед благодаря голу Дьятты, которого на ударную позицию вывел тот же Вормер. Остенде мог мгновенно выровнять положение, однако Сакала не сумел реализовать пенальти, и Брюгге без Эдуарда Соболя удержал победу.

Таким образом, Брюгге набрал 48 очков и увеличил отрыв от Генка до 10 очков, Остенде с 32 пунктами остался седьмым.

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