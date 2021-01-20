Сент-Трюйден не испытал проблем в матче 25-го тура чемпионата Бельгии против Кортрейка. Читайте отчет на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 25-й тур

Кортрейк – Сент-Трюйден – 0:2

Голы: Сузуки, 15, (пен.), 45+1

Сент-Трюйден более остро начал встречу и уже на 15 минуте вышел вперед. После суеты в штрафной во время розыгрыша углового, Гуйе сбил Деркина на линии штрафной, а Сузуки уверенно реализовал удар с отметки.

А еще до перерыва японец удвоил преимущество Сент-Трюйдена, завершив контратаку. Отметим довольно неуклюжий пропуск мяча в исполнении Мбойо, который оставил в дураках оборону Кортрейка. Во второй половине команды не забивали и Сент-Трюйден довел встречу до победы. Добавим, что Макаренко провел полный матч на поле, а Филиппов заменил героя встречи Сузуки на 80 минуте.

Таким образом, Сент-Трюйден набрал 26 очков и поднялся на 15 место, Кортрейк с 29 пунктами расположился на 11 строчке.

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