Брюгге не без проблем обіграв Остенде у матчі 25-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 25-й тур

Брюгге – Остенде – 2:1

Голи: Дост, 38, Дьятта, 49 – Мата, 14 (аг.)

Нереалізований пенальті: Сакала, 51 (Остенде)

Брюгге розпочав із пропущеного гола в дебюті зустрічі – Клінтон Мата після рикошету курйозно зрізав м'яч у власні ворота. Втім, ще до перерви рахунок вирівняв новоспечений бомбардир Брюгге Бас Дост, який головою замкнув подачу Вормера з кутового.

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По перерві вже майбутній суперник Динамо у Лізі Європи вийшов вперед завдяки голу Дьятти, якого на ударну позицію вивів той таки Вормер. Остенде міг миттєво вирівняти становище, проте Сакала не зумів реалізувати пенальті, і Брюгге без Едуарда Соболя втримав перемогу.

Таким чином, Брюгге набрав 48 очок та збільшив відрив від Генка до 10 очок, Остенде з 32 пунктами залишився сьомим.

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