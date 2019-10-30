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Брешия – Интер – 1:2 – видео голов и обзор матча

07:30 63 Читати українською
Брешия – Интер – 1:2 – видео голов и обзор матча
Брешия – Интер – 1:2 / Твиттер Интера

В матче 10-го тура Серии А Интер на выезде одолел Брешию (1:2). Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 10-й тур

Брешия – Интер – 1:2

Голы: Шкриняр, 76 (аг) – Мартинес, 23, Лукаку, 63

Интер в гостях переиграл аутсайдера Серии А Брешию. Забив в середине первого тайма усилиями Мартинеса, "черно-синие" после перерыва еще раз праздновали взятие ворот – Лукаку мощно пробил из-за пределов штрафной. Под конец встречи хозяева один мяч отыграли, однако этого оказалось мало для положительного результата.

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