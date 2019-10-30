Брешія – Інтер – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 10-го туру Серії А Інтер на виїзді здолав Брешію (1:2). Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 10-й тур

Брешія – Інтер – 1:2

Голи: Шкріняр, 76 (аг) – Мартінес, 23, Лукаку, 63

Інтер у гостях переграв аутсайдера Серії А Брешію. Забивши в середині першого тайму зусиллями Мартінеса, "чорно-сині" по перерві ще раз святкували взяття воріт – Лукаку потужно пробив з-за меж штрафного. Під кінець зустрічі господарі один м’яч відквитали, однак цього виявилось замало для позитивного результату.

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