Интер переиграл Брешию и возглавил таблицу, Верона одолела Парму: 10-й тур Серии А, матчи вторника

В матче 10-го тура Серии А Парма дома минимально уступила Вероне (0:1), а Интер на выезде одолел Брешию (1:2).

Чемпионат Италии, 10-й тур

Парма – Верона – 0:1

Гол: Лазович, 10

Брешия – Интер – 1:2

Голы: Шкриняр, 76 (аг) – Мартинес, 23, Лукаку, 63

Парма в родных стенах принимала Верону. Гости неожиданно быстро сумели открыть счет – Дарко Лазович выиграл подбор вблизи штрафной соперника и ударом метров с 20-ти снял паутину с девятки ворот Сепе. Парма имела свои моменты, Жервиньо мог дважды забивать в первом тайме, но то не хватало точности, то спасал голкипер гостей. После перерыва Парма выглядела намного острее на фоне примерно равной игры, но до финального свистка так и не смогла отквитать хотя бы один мяч – минимальная победа "желто-синих" в итоге.

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В другом матче тура миланский Интер приехал в гости к Брешии. "Нерадзурри" ожидаемо пошли вперед с начала встречи, первый опасный удар головой в исполнении Лукаку на 5-й минуте оказался пристрелкой, а в середине тайма гости повели в счете – гол получился курьезный: Мартинес подхватил мяч после скидки Де Врея со своей половины поля, немного протянул и ударил издалека. Мяч по дороге зацепился за ногу защитника и парашютиком медленно залетел за шиворот Альфонсо – 0:1. Во второй половине встречи Лукаку удвоил преимущество "змей", также пробив из-за пределов штрафной; на этот раз гол был "чистый" – 0:2. Один мяч Брешия таки отыграла благодаря образцовой позиционной атаке, которую завершил Бизоли ударом с острого угла (мяч задел Шкриняра, поэтому гол записали на него), но больше команды не забивали – победа команды Конте 1:2.

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