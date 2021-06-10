"Холод и языковой барьер – это были мои две основные проблемы после приезда в Украину. Они создавали самые большие неудобства, и усложняли мою адаптацию к новой стране. Я выучил украинский язык самостоятельно. Потребовалось время, но мне это удалось. Сегодня могу общаться с другими и в быту не испытываю никаких проблем. Да, говорю не свободно, но все же объясниться могу.

Заря и Колос заинтересовались капитаном Львова

Честно скажу, язык очень сложный для изучения. Почему бразильцам так трудно с ней? Во-первых, она очень сильно отличается от нашей: по произношению и формулировке, строению предложений. Когда ты впервые приезжаешь в страну, то воспринимать ее невероятно трудно. Потом ее проще понимать и воспринимать, но разговаривать все равно сложно", – обьяснил Шина в интервью Footboom.

Добавим, что бразилец оказался в Украине четыре года назад, когда ему было всего 20. Хавбек играл за два галицких клуба – Карпаты и Львов, в котором дослужился до звания капитана.

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