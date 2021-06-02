Колос и Заря заинтересованы в услугах капитана "горожан", сообщает Tuttomercatoweb.

Заря официально подписала лидера Десны

Ранее Шину сватали в итальянские клубы, однако бразилец может согласиться остаться в Украине. Контракт хавбека со Львовом рассчитан до конца 2023 года, нынешняя цена за Transfermarkt – 300 тысяч евро. Зимой 2019-го он присоединился к "горожанам" на правах свободного агента, а до того выступал за Карпаты.

Добавим, что в прошлом сезоне Шина провел 14 матчей, записав в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи.

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