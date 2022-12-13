Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила о том, что назначит нового главного тренера национальной сборной в январе 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Глава CBF Эдналдо Родригес лично занимается поиском нового тренера. Президент конфедерации не давал никому мандат на поиск нового тренера от имени организации.

Согласно Marca, Карло Анчелотти точно не возглавит "селесао". Итальянский специалист намерен доработать до конца контракт с Реалом (до лета 2024 года), а также продлить соглашение.

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