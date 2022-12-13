Бразильська конфедерація футболу (CBF) оголосила про те, що призначить нового головного тренера національної збірної у січні 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Голова CBF Едналдо Родрігес особисто шукає нового тренера. Президент конфедерації не давав нікому мандат на пошук нового тренера від імені організації.

Згідно з Marca, Карло Анчелотті точно не очолить "селесао". Італійський фахівець має намір доопрацювати до кінця контракт із Реалом (до літа 2024 року), а також продовжити угоду.

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