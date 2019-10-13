Аргентина без Месси разгромила Эквадор, Бразилия потеряла Неймара и не смогла справиться с Нигерией – товарищеские матчи

Пока европейские сборные бьются за путевки на континентальное первенство, команды из других уголков мира проводят контрольные поединки.

Товарищеские матчи

Бразилия – Нигерия – 1:1

Голы: Каземиро, 48 – Арибо, 35

Аргентина – Эквадор – 6:1

Голы: Аларио, 20 Эспиноза, 27 (аг), Паредес, 32 (пен), Песселья, 66, Домингес, 82, Окампос, 86 – Мена, 49

Действующие победители Копа Америка не смогли справиться с Нигерией, но далеко не результат стал главным событием матча. Бразильцы потеряли Неймара, который был вынужден покинуть поле уже на 12-ой минуте из-за повреждения. Нигерийцы открыли счет ближе к окончанию первого тайма, однако Каземиро красивым ударом головой восстановил равновесие на старте второй половины – 1:1.

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Аргентине также пришлось обходиться без своей главной звезды, однако здесь все проще – Лионель Месси отбывает дисквалификацию. Впрочем, ребята Лионеля Скалони разбили Эквадор и без нападающего Барселоны. Интересно, что ни один из игроков "альбиселесте" не сделал хотя бы дубль, все забили строго по одному мячу, не выдержал даже защитник "банановых" Эспиноза, который поразил собственные ворота.

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