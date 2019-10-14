toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Неймар выбыл на длительный срок из-за очередной травмы

20:10 57 Читати українською
Неймар выбыл на длительный срок из-за очередной травмы
Неймар / AP

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар вернулся в Париж из лагеря национальной сборной с повреждением.

Бразилец вынужден будет пропустить из-за травмы ориентировочно 4 недели, сообщает официальный сайт клуба.

Аргентина без Месси разгромила Эквадор, Бразилия потеряла Неймара и не смогла справиться с Нигерией – товарищеские матчи

Неймар получил травму на стартовых минутах спарринга против Нигерии (1:1). Наставнику пентакампеонов Тите пришлось его заменить. Обследование во французской столице выявило у форварда растяжение левого подколенного сухожилия. Ожидается, что скандальный нападающий восстановится перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала, запланированным на 26 ноября.

В сезоне 2019/20 Неймар провел 5 матчей во французской Лиге 1, в которых забил 4 мяча.

blog_ava
Динамо получило солидную сумму от Галатасарая за интересный пункт в контракте Беланда
12:24
572
Теги
ПСЖ ПСЖ Бразилия Бразилия Франция Неймар Неймар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
15
мин
Литва
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук