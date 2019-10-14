Неймар выбыл на длительный срок из-за очередной травмы

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар вернулся в Париж из лагеря национальной сборной с повреждением.

Бразилец вынужден будет пропустить из-за травмы ориентировочно 4 недели, сообщает официальный сайт клуба.

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Неймар получил травму на стартовых минутах спарринга против Нигерии (1:1). Наставнику пентакампеонов Тите пришлось его заменить. Обследование во французской столице выявило у форварда растяжение левого подколенного сухожилия. Ожидается, что скандальный нападающий восстановится перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала, запланированным на 26 ноября.

В сезоне 2019/20 Неймар провел 5 матчей во французской Лиге 1, в которых забил 4 мяча.