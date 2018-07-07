Бразилия – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу своих подопечных над Бразилией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Мы попытались получить тактическое преимущество над соперником. Но ожидать легкой жизни, когда встречаешься с Бразилией, не приходится. С ней легко не бывает: она выиграла пять чемпионатов мира. Против нее надо играть храбро. Наши игроки пошли на риск. Нам нужно было не дать сыграть Неймару, Коутиньо, Марсело.

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Наши ребята на своих позициях прекрасно отработали. Даже обидно, что соперник не смог этому противостоять. Сегодня я самый счастливый человек на планете. Это была не игра тактики, а игра сердца, игра веры. Все люди в Бельгии могут гордиться своими футболистами и отпраздновать эту победу", – цитирует Мартинеса Чемпионат.

Напомним, что бельгийцы забили два мяча еще в первом тайме поединка против Бразилии. "Селесао" смогли ответить лишь голом Ренато Аугусто.