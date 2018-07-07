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Бразилія – Бельгія: післяматчева прес-конференція Роберто Мартінеса

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Бразилія – Бельгія: післяматчева прес-конференція Роберто Мартінеса
Роберто Мартінес / офіційний сайт ФІФА

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес прокоментував перемогу своїх підопічних над Бразилією (2:1) в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Ми спробували отримати тактичну перевагу над суперником. Але очікувати на легке життя, коли зустрічаєшся із Бразилією, не доводиться. Із нею легко не буває: вона виграла п'ять чемпіонатів світу. Проти неї треба грати хоробро. Наші гравці пішли на ризик. Нам потрібно було не дати зіграти Неймару, Коутінью, Марсело.

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Наші хлопці на своїх позиціях чудово відпрацювали. Навіть прикро, що суперник не зміг цьому протистояти. Сьогодні я найщасливіша людина на планеті. Це була не гра тактики, а гра серця, гра віри. Усі люди в Бельгії можуть пишатися своїми футболістами та відсвяткувати цю перемогу", – цитує Мартінеса Чемпионат.

Нагадаємо, що бельгійці забили два м'ячі ще в першому таймі поєдинку проти Бразилії. "Селесао" змогли відповісти лише голом Ренато Аугусто.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Бельгія Бельгія Бразилія Бразилія Бразилія - Бельгія Роберто Мартінес Роберто Мартінес
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