– В первые минуты мы вышли заряженные. Знали, что нужно делать на поле. Считаю, что задавили морально, кричали, когда все получалось. Забили свои моменты, но могли больше забивать. Но не без проблем. Будем поправлять, чтобы на следующие матчи подготовиться в лучшем состоянии.

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– Расскажи о танцах с Ванатом после забитого гола.

– Бразильские танцы. Увидели где-то в TikTok, повторили. На следующий матч будет что-нибудь новое, уже знаем что.

Когда побеждаешь, то и уверенность есть у команды, и атмосфера очень хорошая. Будем прибавлять, чтобы с каждым матчем играть лучше и меньше проблем создавать в обороне у себя.

Всем рад, что команда победила. Но особенно при Батагове — он дедушка молодежной сборной, наконец забил гол. Мой гол в предстоящих матчах? Главное, чтобы команда побеждала, я не гонюсь за голами", – цитирует Бражко Суспильне Спорт.