Браво может вернуться на родину

Голкипер английского Манчестер Сити Клаудио Браво получил вариант продолжения карьеры в родном клубе.

Опытный вратарь собирается вернуться в чилийский Коло-Коло, сообщает Todo Fichajes.

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Браво летом уйдет из Манчестер Сити в статусе свободного агента. 37-летний кипер близок к завершению европейского этапа карьеры. Агент Браво уже провел переговоры с Коло-Коло, где ветеран собирается в будущем повесить бутсы на гвоздь. Именно в составе "вождей" Браво дебютировал на профессиональном уровне в 2003 году. Трансфер может быть согласован уже в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Клаудио Браво провел 16 матчей во всех турнирах. Ранее он защищал цвета Барселоны и Реал Сосьедада.

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