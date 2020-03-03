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Браво покине Манчестер Сіті після закінчення сезону – голкіпер має пропозицію з МЛС

11:13 830
Браво покине Манчестер Сіті після закінчення сезону – голкіпер має пропозицію з МЛС
Клаудіо Браво / talkSPORT

Воротар Манчестер Сіті Клаудіо Браво не буде продовжувати контракт з клубом після закінчення поточного сезону.

36-річний голкіпер влітку отримає статус вільного агента. Найімовірніше, він перейде в клуб МЛС Нью-Йорк Сіті, який входить у франшизу City Football Group, інформує The Guardian.

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Нагадаємо, Браво перейшов у Манчестер Сіті влітку 2016 року з Барселони. Йому так і не вдалося закріпитися у статусі основного голкіпера "містян" – чилієць програв конкуренцію Едерсону. В поточному сезоні ветеран зіграв за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах.

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Теги
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