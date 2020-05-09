Браво може повернутися на батьківщину

Голкіпер англійського Манчестер Сіті Клаудіо Браво отримав варіант продовження кар'єри в рідному клубі.

Досвідчений воротар збирається повернутися до чилійського Коло-Коло, повідомляє Todo Fichajes.

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Браво влітку піде з Манчестер Сіті в статусі вільного агента. 37-річний кіпер близький до завершення європейського етапу кар'єри. Агент Браво вже провів перемовини з Коло-Коло, де ветеран збирається у майбутньому повісити бутси на цвях. Саме в складі "вождів" Браво дебютував на професіональному рівні в 2003 році. Трансфер може бути узгоджений вже в найближчі дні.

У нинішньому сезоні Клаудіо Браво провів 16 матчів у всіх турнірах. Раніше він захищав кольори Барселони та Реал Сосьєдада.

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