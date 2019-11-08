Братья Азары, Лукаку, экзотические легионеры – сборная Бельгии объявила заявку на матчи квалификации к Евро-2020

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом обнародовал список игроков на матчи отбора к чемпионату Европы-2020 против России и Кипра.

К заключительным матчам квалификации будут готовиться 29 игроков, сообщает официальный твиттер сборной Бельгии.

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Вызов в лагерь "красных дьяволов" получили главные звезды местного футбола – Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, братья Торган и Эден Азары, Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку. Кроме того, место в национальной команде получили представители азиатских чемпионатов – защитник японского Виссел Кобе Томас Вермален и атакующий полузащитник китайского Далянь Ифан Янник Феррейра Карраско.

Вратари: Куртуа, Миньоле, Селс, ван Кромбрюгге

Защитники: Алдервейрелд, Боята, Денайер, Коббаут, Дендонкер, Мехеле, Вермален

Полузащитники: Феррейра Карраско, Кастань, Шадли, Торган Азар, Витсель, де Брюйне, Прат, Тилеманс, Ванакен

Нападающие: Батшуаи, Кристиан Бентеке, Эден Азар, Лестьенн, Ромелу Лукаку, Мертенс, Ориджи, Троссард, Версхарен

Отметим, что сборная Бельгии 16 ноября сыграет против россиян на выезде, а 19 ноября встретится с командой Кипра дома.