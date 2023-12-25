В канун Рождества во Львове произошла трагедия, в результате которой юный футболист потерял родных людей и жилье.

В субботу, 23 декабря, в доме по улице Княгини Ольги во Львове произошел взрыв. В результате погибли три человека – два мужчины и женщина.

Как оказалось, жертвами трагедии стали отец и дедушка юного футболиста Артема Онисько – воспитанника ФК Львов 2014 г.р. Кроме родных людей, семья потеряла и жилье, поэтому нуждается в помощи неравнодушных. Об этом сообщил ФК Львов в своем Instagram.

Тарас Онисько, погибший в результате взрыва, является младшим братом Павла Онисько – бывшего нападающего Карпат, Львова, Оболони и других клубов. После начала полномасштабной войны Павел Онисько добровольцем пошел защищать Украину и получил ранение на фронте.

* Карта для помощи: 4149 4998 0280 7592 (получатель – Павел Онисько).

Также помочь можно здесь.

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