Напередодні Різдва у Львові сталася трагедія, внаслідок якої юний футболіст втратив рідних людей і житло.

У суботу, 23 грудня, в будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові стався вибух. Внаслідок цього загинули троє людей – два чоловіки і жінка.

Як виявилося, жертвами трагедії стали батько і дідусь юного футболіста Артема Ониська – вихованця ФК Львів 2014 р.н. Окрім рідних людей, сім'я втратила і житло, тому потребує допомоги небайдужих. Про це повідомив ФК Львів у своєму Instagram.

Тарас Онисько, який загинув внаслідок вибуху, є молодшим братом Павла Ониська – колишнього нападника Карпат, Львова, Оболоні та інших клубів. Після початку повномасштабної війни Павло Онисько добровольцем пішов захищати Україну і отримав поранення на фронті.

* Картка для допомоги: 4149 4998 0280 7592 (отримувач – Павло Онисько).

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