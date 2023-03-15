Англия, АПЛ

7-й тур

Саутгемптон – Брентфорд – 0:2

Голы: Тоуни, 32, Висса, 90+7

8-й тур

Брайтон – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Марч, 15

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В перенесенном матче 7-го тура Саутгемптон принимал Брентфорд. Худшая команда АПЛ пропустила в середине первого тайма: Ньоргор головой сбросил на Тоуни и тот из пределов штрафной открыл счет. Сразу после перерыва Адамс мог сравнивать, но с его ударом справился Давид Райя. Несмотря на сверхсолидное преимущество во владении мячом от хозяев, команды почти не били по воротам. Лишь на седьмой (!!!) добавленной минуте Висса сумел сделать счет убедительным и окончательным. После 27-ми туров Брентфорд в турнирной таблице идет восьмым, набрав 41 очко, Саутгемптон с 22-мя пунктами – последний.

В поединке 8-го тура Брайтон на своем поле одолел Кристал Пэлас. Хозяева вышли вперед еще до середины первого тайма: Митома подхватил мяч в центре поля, протащил его с десяток метров и вывел Марча на ворота. Последний с линии штрафной пробил в дальний угол – Витфорд в падении пытался достать, но был бессилен. После отдыха неплохие шансы удвоить имели Эступиньян (удар низом) и Мак Аллистер (головой под перекладину), но великолепно сыграл голкипер. Победа подняла Брайтон на седьмую строчку, принеся 42 очка, Кристал Пэлас с 27-ю баллами двенадцатый.

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