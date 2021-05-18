Манчестер Сити поехал в гости к Брайтону в рамках 37 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Брайтон – Манчестер Сити стартует в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Setanta Sports Ukraine. Онлайн игру можно посмотреть на платформе MEGOGO. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Два предыдущих матча Зинченко начинал в запасе, но сегодня вернулся в основу Манчестер Сити. Пеп Гвардиола поставил украинца на привычный левый фланг. "Горожане" уже гарантировали себе чемпионство, а Брайтон – сохранение прописки в АПЛ.

Стартовые составы команд

Брайтон: Санчес – Уайт, Уебстер, Берн – Гросс, Альзате, Биссума, Модер – Джаханбахш, Уелбек, Аллистер.

Запасные: Стил, Уолтон, Карбовник, Коннолли, Троссар, Лаллана, Тау, Кайседо, Зекири.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Родри – Силва, Гюндоган – Марез, Торрес, Фоден.

Запасные: Стеффен, Аке, Жезус, Ляпорт, де Брюйне, Менди, Фернандиньо, Гарсия, Палмер.

Ліверпуль, Челсі та Лестер б'ються за ЛЧ, другий фінал Почеттіно з ПСЖ та надії на молодшого брата – топ-матчі мідвіку