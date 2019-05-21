Браими заинтересовал сразу 4 клуба, среди них – Вест Хэм Ярмоленко

Атакующий полузащитник Порту Ясин Браими может покинуть Порту ближайшим летом.

Атакующий полузащитник Порту Ясин Браими этим летом, скорее всего, сменит клуб. У игрока вскоре заканчивается контракт с "драконами", а в услугах алжирца заинтересованы Вест Хэм Ярмоленко, Вулверхэмптон, Бетис и Фенербахче, сообщает A Bola.

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Напомним, что 29-летний Браими перешел в Порту в июля 2014 года из Гранады за 6,5 млн евро. В текущем сезоне алжирец сыграл за "драконов" 48 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 9 голевых передач.

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