Браїмі зацікавив одразу 4 клуби, серед них – Вест Хем Ярмоленка

Атакувальний півзахисник Порту Ясін Браїмі може покинути Порту найближчого літа.

Атакувальний півзахисник Порту Ясін Браїмі цього літа, скоріш за все, змінить клуб. У гравця незабаром завершується контракт з "драконами", а в послугах алжирця зацікавлені Вест Хем Ярмоленка, Вулверхемптон, Бетіс та Фенербахче, повідомляє A Bola.

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Нагадаємо, що 29-річний Браїмі перейшов в Порту в липні 2014 року з Гранади за 6,5 мільйонів євро. У поточному сезоні алжирець зіграв за "драконів" 48 матчів у всіх турнірах, забивши 13 м'ячів і зробивши 9 гольових передач.

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