Босния и Герцеговина принимает Украину в рамках последнего тура квалификации на ЧМ-2022. Каков прогноз букмекеров на матч, подскажет "Футбол 24".

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на решающий матч отбора к ЧМ-2022 16 11 2021

Матч отбора на Мундиаль Босния и Герцеговина – Украина состоится в Зенице 16 ноября. Начало поединка – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Босния и Герцеговина – Украина: прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2022

Украинская контора Favbet фаворитом противостояния считает команду Александра Петракова. На победу нашей сборной принимают ставки с коэффициентом 2,34. Вероятность успеха боснийцев и итоговой ничьей оценили одинаковым баллом – 3,30. Любители острых ощущений могут поставить на точный счет 0:2 в пользу украинцев с солидным кэфом 10,00.

Схожие цифры подготовили и букмекеры Parimatch. На сборную Украины можно поставить с коэффициентом 2,37. Чуть больше верят в вероятность ничьей – 3,15. На победу балканцев принимают ставки с баллом 3,20. Смелый вариант для настоящих игроков – зеркальный результат по итогам двух таймов. Победный счет в пользу сборной Боснии и Герцеговины после 45 минут с итоговой победой команды Украины увеличат выигрыш в 26 раз!

Текущее положение команд в группе D квалификации: Франция – 12 очков (6 матчей), Украина – 9 (7), Финляндия – 8 (6), Босния и Герцеговина – 7 (6), Казахстан – 3 (7). Перед матчем с украинцами балканцы дома сыграют против Суоми 13 ноября.

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