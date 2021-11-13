"Сине-желтые" продолжают подготовку к "матчу смерти" с Боснией и Герцеговиной.

Как известно, 11 ноября сборная Украины провела товарищеский поединок с Болгарией, в котором расписала боевую ничью 1:1. После возвращения в Киев "сине-желтые" продолжили подготовку к главному матчу отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вечером команда Александра Петракова работала в 2 группах: 10 полевых игроков, сыгравших тайм или больше с болгарами, тренировались в отеле на растяжку и восстановление мышц. Остальные 15 человек провели занятие на УТК имени Банникова, что позволило выровнять функциональное состояние исполнителей.

На Банникова также работали Сергей Сидорчук и Роман Яремчук, которые провели по тайму в товарищеской игре. Это связано с уровнем физических нагрузок, которые футболисты получили в последнее время, учитывая матчи за клубы. Травмированных в составе сборной нет.

Напомним, вылет в Боснию и Герцеговину назначен на воскресенье. Сам поединок квалификации состоится в Зенице 16 ноября в 21.45.

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