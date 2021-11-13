Збірна Боснії і Герцеговини приймає Україну в рамках останнього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Який прогноз букмекерів на матч, підкаже "Футбол 24".

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на вирішальний матч відбору до ЧС-2022 16 11 2021

Матч відбору на Мундіаль Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у Зеніці 16 листопада. Початок поєдинку – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2022

Українська контора Favbet фаворитом протистояння вважає команду Олександра Петракова. На перемогу нашої збірної приймають ставки з коефіцієнтом 2,34. Імовірність успіху боснійців і підсумкової нічиєї оцінили однаковим балом – 3,30. Любителі гострих відчуттів можуть поставити на точний рахунок 0:2 на користь українців із солідним кефом 10,00.

Схожі цифри підготували й букмекери Parimatch. На збірну України можна поставити з подібним коефіцієнтом 2,37. Трохи більше вірять в імовірність нічиєї – 3,15. Натомість на перемогу балканців приймають ставки з балом 3,20. Сміливий варіант для справжніх гравців – дзеркальний результат за підсумками двох таймів. Переможний рахунок на користь збірної Боснії і Герцеговини після 45 хвилин із підсумковою перемогою команди України збільшать виграш у 26 разів!

Поточне становище команд у групі D кваліфікації: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 9 (7), Фінляндія – 8 (6), Боснія і Герцеговина – 7 (6), Казахстан – 3 (7). Перед матчем із українцями балканці вдома зіграють із Суомі 13 листопада.

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