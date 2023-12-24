"Сине-желтые" проведут судьбоносный поединок плей-офф на знакомой для себя арене.

Полуфинальный матч плей-офф Лиги наций (Путь В), который является отбором на Евро-2024, между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 21 марта 2024 года в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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К слову, эта арена хорошо знакома нашей команде – в рамках отбора на ЧМ-2022 16 ноября 2021 года "сине-желтые" здесь благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбика обыграли хозяев со счетом 2:0.

Напомним, в случае победы (игра стартует в 21:45 по Киеву) команда Сергея Реброва 26-го числа на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.

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