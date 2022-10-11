Все йде до того, що балканська збірна таки не поїде у Санкт-Петербург на поєдинок проти росіян.

Рішення Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини вийти на одне поле з російською збірною зазнало нищівної критики. Проти проведення матчу виступили лідери боснійської команди, українські гравці та європейська футбольна спільнота.

Скандал у збірній Боснії і Герцеговини: хто продався Путіну і що буде далі?

Зрештою, запланований на 19 листопада спаринг таки не відбудеться, хоча офіційного рішення ще немає. Втім, відомо, що контракт про проведення матчу досі не підписаний, повідомляє Sop.ba з посиланням на Avaz.

Футболісти Боснії і Герцеговини, як і раніше, категорично проти їхати в Росію. Боснійські чиновники теж вирішили "дати задню" під час голосування, яке перенесли на 31 жовтня. Під час нього тамтешня асоціація ухвалить рішення про відмову від гри.

На рішення функціонерів серйозно вплинули розмови з європейськими колегами під час жеребкування кваліфікації Євро-2024 у Франкфурті. Балканців зуміли переконати у неприпустимості проведення гри в той час, коли в Україні триває кривава війна, ініційована терористом Путіним.

"Серби хочуть зруйнувати місцевий футбол": чому боснійська Федерація погодилася на товариський матч із Росією?