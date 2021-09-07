Боснія і Герцеговина приймала Казахстан у черговому матчі відбіркового циклу ЧС-2022. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Боснія розпочала з натиску. Пробивали П’яніч та Джеко – дуже неточно. Едін продовжив пристрілку, тож на 18-ій хвилині створив перший по-справжньому небезпечний момент – з меж штрафного майданчика спрямував м’яч над поперечкою. Минає кілька хвилин і форвард Інтера стріляє вже поруч зі стійкою. Ігор Шацький, голкіпер Казахстану, серйозно вступив у гру аж на 36-ій хвилині, потягнувши небезпечний удар Деміровіча.

Витримавши штурм, гості під завісу першого тайму навіть огризнулися. Васільєв намагався перекинути Шехіча з дальньої відстані – невлучно. Окрім того, пробивав етнічний українець Малий, але його удар заблокували.

Перед другим таймом Івайло Петев, наставник господарів, зняв із гри лівого латераля Колашинаца, випустивши замість лондонського "каноніра" Ельдара Чівіча. Але його команда швидко… пропустила! Казахстан заробив кутовий, Тагіберген подав прямісінько на голову Куата, який з близької відстані розстріляв ворота – 0:1.

Боснія відповіла черговим ударом Деміровіча – голкіпер на місці. А ось нерви здають у Джеко – ветеран отримує жовту картку. Попередження Едіна не підкосило. На 71-ій, під час кутового, він змусив опонента сфолити. Після перегляду VAR арбітр таки призначив пенальті у ворота Шацького. П’яніч реалізував покарання, вирівнявши рахунок – 1:1.

Казахстан тримався з останніх сил. Але якраз після двох замін, виконаних Байсуфіновим, гості пропустили вдруге. Лука Менало міг стати героєм Боснії: вдало пробив головою за 4 хвилини до закінчення основного часу. Але це ж Казахстан! Штрафний удар на останніх доданих хвилинах – 2:2!!! Обидві команди набирають по третьому очку. В України та Фінляндії – по 5. Франція далеко попереду – 12 балів.

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