Сборная Боснии и Герцеговины в рамках 9-го тура квалификации на катарский Мундиаль принимает Финляндию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 9-го тура отбора в ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Финляндия начался в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит по каналу "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Поединок имеет огромное значение для сборной Украины, ведь финны и боснийцы могут обойти нас в борьбе за второе место в группе. Ничья наиболее выгодна Украине, ведь бошняки и суоми останутся за нашей спиной – тогда подопечным Александра Петракова будет достаточно победить "золотистых лилий" в Сараево. Финны при таком раскладе смогут обойти "сине-желтых" только в случае разгрома французов в Хельсинки, причем нужно ещё и превзойти украинцев по разнице мячей. Сейчас у нас +1, у финнов – 0.

Сегодняшняя ничья также оставляет Украине шансы на случай "мировой" в последнем туре. В таком случае Суоми способна обойти наших, но исключительно в условиях победы над Францией.

Победа балканцев заставляет Украину играть в Сараево исключительно на победу, но успех будет гарантировать место в плей-офф. Поражение "золотистых лилий" от Финляндии выбьет команду Ивайла Петева из борьбы за Мундиаль, однако украинцам в последнем туре уже будет недостаточно своей победы – необходима ещё и победа или ничья Франции в Хельсинки.

Стартовые составы

Босния и Герцеговина:

Финляндия:

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