Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко может не сыграть против Украины в заключительном матче квалификации к ЧМ-2022.

Главная звезда сборной Боснии Эдин Джеко пропустил тренировку команды из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает официальный сайт Боснийская ассоциация футбола.

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Форвард будет заниматься индивидуально с физиотерапевтом, чтобы попытаться восстановиться к матчу против Украины. Другие же игроки, вызванные в ряды национальной команды (кроме Раде Крунича, который сегодня должен прибыть в расположение – прим.), провели тренировки без ограничений.

Напомним, после 7 туров Босния и Герцеговина идет в турнирной таблице группы D четвертой, имея в своем активе 7 очков. От Украины, которая в квартете занимает второе место, она отстает на 2 пункта. Встреча между Боснией и Украиной состоится 16 ноября, в 21:45.

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