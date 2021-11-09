Нападник збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко може не зіграти проти України у завершальному матчі кваліфікації до ЧС-2022.

Головна зірка збірної Боснії Едін Джеко пропустив тренування команди через пошкодження задньої поверхні стегна, повідомляє офіційний сайт Боснійської асоціації футболу.

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Форвард займатиметься індивідуально з фізіотерапевтом, аби спробувати відновитись до матчу проти України. Інші ж гравці, які були викликані до лав національної команди (окрім Раде Круніча, який сьогодні має прибути до розташування, – прим.), провели тренування без обмежень.

Нагадаємо, після 7-ми турів Боснія та Герцеговина йде у турнірній таблиці групи D четвертою, маючи у своєму активі 7 очок. Від України, яка у квартеті посідає другу сходинку, вона відстає на 2 пункти. Зустріч між Боснією та Україною відбудеться 16 листопада, початок о 21:45.

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