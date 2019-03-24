Босния и Герцеговина – Армения – 2:1 – видео голов и обзор матча

Босния и Герцеговина в матче 1 тура отбора Евро-2020 дома победила Армению. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2020. Квалификация, 1 тур

Босния и Герцеговина — Армения — 2:1

Голы: Крунич, 33, Милошевич, 80 – Мхитарян (пен.), 90+3

Квалификация Евро-2020: Босния и Герцеговина одолела Армению, Греция победила Лихтенштейн

Босния и Герцеговина дома встретилась с Арменией. Хозяева забили по мячу в каждом из таймов усилиями Крунича и Милошевича, а армяне оказались способны лишь на гол престижа от Генриха Мхитаряна, который реализовал пенальти.