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Босния и Герцеговина – Армения – 2:1 – видео голов и обзор матча

09:54 44 Читати українською
Босния и Герцеговина – Армения – 2:1 – видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина — Армения — 2:1 / Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина в матче 1 тура отбора Евро-2020 дома победила Армению. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2020. Квалификация, 1 тур

Босния и Герцеговина — Армения — 2:1

Голы: Крунич, 33, Милошевич, 80 – Мхитарян (пен.), 90+3

Квалификация Евро-2020: Босния и Герцеговина одолела Армению, Греция победила Лихтенштейн

Босния и Герцеговина дома встретилась с Арменией. Хозяева забили по мячу в каждом из таймов усилиями Крунича и Милошевича, а армяне оказались способны лишь на гол престижа от Генриха Мхитаряна, который реализовал пенальти.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Евро-2020 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Видеоновости Армения Армения
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