Боснія та Герцеговина – Вірменія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Боснія та Герцеговина — Вірменія — 2:1 / Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини

Боснія та Герцеговина у матч 1 туру відбору Євро-2020 вдома перемогла Вірменію. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Євро-2020. Кваліфікація, 1 тур

Боснія та Герцеговина – Вірменія – 2:1

Голи: Круніч, 33, Мілошевіч, 80 – Мхітарян (пен.), 90+3

Кваліфікація Євро-2020: Боснія та Герцеговина здолала Вірменію, Греція перемогла Ліхтенштейн

Боснія та Герцеговина вдома зустрілась із Вірменією. Господарі забили по м'ячу в кожному з таймів зусиллями Круніча та Мілошевіча, а вірмени спромоглись лише на гол престижу від Генріха Мхітаряна, який реалізував пенальті.