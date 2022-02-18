Боруссия проиграла Рейнджерс, пропустив 4 на собственном поле. После игры руководство клуба ({анс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк и Себастьян Кель) встретились с Марко Розе для кризисного совещания, сообщает Sky. Боссы выслушали объяснениz тренера, почему команда за два последних матча пропустила 9 голов – недавно был разгром от Байера.

Увольнение Розе не обсуждается. Работе коуча ничего не угрожает, пока Дортмунд уверенно идет в топ-4 Бундеслиги. Только риск пролета мимо Лиги чемпионов может пошатнуть кресло под тренером. Сам Розе после матча заявил, что видит положительные сигналы на тренировках и сможет достучаться до своих футболистов. Боруссия вообще отрицает факт кризисного совещания.

Боруссия опозорилась в Лиге Европы – Дортмунд увидел 4 пропущенных от Рейнджерс