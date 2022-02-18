Борусія програла Рейнджерс, пропустивши 4 на власному полі. Після гри керівництво клубу (Ганс-Йоахім Ватцке, Міхаель Цорк і Себастьян Кель) зустрілися з Марко Розе для кризової наради, інформує Sky. Боси вислухали пояснення тренера, чому команда за два останні матчі пропустила 9 голів – нещодавно був розгром від Байєра.

Звільнення Розе не обговорюється. Роботі коуча нічого не загрожує доти, доки Дортмунд впевнено йде в топ-4 Бундесліги. Лише ризик прольоту повз Лігу чемпіонів може похитнути крісло під тренером. Сам Розе після матчу заявив, що бачить позитивні сигнали на тренуваннях і зможе достукатися до своїх футболістів. Борусія взагалі заперечує факт кризової наради.

Борусія зганьбилась у Лізі Європи – Дортмунд побачив 4 пропущені від Рейнджерс