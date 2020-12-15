Чемпионат Германии 2020/21, 12-й тур

Айнтрахт Ф – Боруссия – 3:3

Голы: А. Силва, 22 (пен), 24 Баркок, 32 – Штиндль, 14, 90 (пен), 90+5

Удаление: Абрахам (Айнтрахт, вторая жёлтая)

Вердер – Боруссия Д – начало в 21:30

Герта – Майнц – начало в 21:30

Штутгарт – Унион Берлин – начало в 21:30

Программу 12-го тура Бундеслиги открывал поединок во Франкфурте между Айнтрахтом и гладбахской Боруссией. Обоим была необходима победа, ведь "жеребцы" находились аж на восьмой позиции, а "орлы" не выигрывали в восьми матчах подряд. После красивого гола Штиндля со стандарта на 14-й минуте показалось, что не выиграют и в девятом, но у Андре Силвы были на это свои планы. На 22-й минуте нападающий реализовал пенальти, на 24-й португалец получил заброс из глубины и расстрелял ближний угол с правого края штрафной, а на 32-й он же ассистировал Баркоку в контратаке – 3:1.

Подопечные Марко Розе не смогли отыграть хотя бы один мяч до перерыва, да и в течение 45 минут после него забить не получалось. Впрочем, очень старался Эмболо, который на 82-й минуте поспорил с Абрахамом и усадил его на вторую жёлтую карточку, а на на 90-й получил по ногам от Баркока в штрафной – пенальти! Штиндль реализовал его, а на 90+5-й Ларс ещё и спас Боруссию от поражения, замкнув подачу с левого фланга точным ударом головой. Трапп в сногсшибательном прыжке парировал его, но капитан "жеребцов" тут же сыграл на добивании – 3:3! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

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