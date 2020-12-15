Чемпіонат Німеччини 2020/21, 12-й тур

Айнтрахт Ф – Борусія – 3:3

Голи: А. Сілва, 22 (пен), 24, Баркок, 32 – Штіндль, 14, 90 (пен), 90+5

Вилучення: Абрахам (Айнтрахт, друга жовта)

Вердер – Борусія Д – початок о 21:30

Герта – Майнц – початок о 21:30

Штутгарт – Уніон Берлін – початок о 21:30

Програму 12-го туру Бундесліги відкривав поєдинок у Франкфурті між Айнтрахтом і ґладбаською Борусією. Обом була необхідна перемога, адже "жеребці" перебували аж на восьмій позиції, а "орли" не вигравали у восьми матчах поспіль. Після красивого голу Штіндля зі стандарту на 14-й хвилині здалося, що не виграють і в дев'ятому, але у Андре Сілви були на це свої плани. На 22-й хвилині нападник реалізував пенальті, на 24-й португалець отримав закидання з глибини і розстріляв ближній кут з правого краю штрафного, а на 32-й він же асистував Баркоку в контратаці – 3:1.

Підопічні Марко Розе не змогли відіграти бодай один м'яч до перерви, та і протягом 44 хвилин після неї забити не вдавалось, попри шалену ігрову перевагу. Втім, дуже старався Емболо, який на 82-й хвилині посперечався з Абрахамом і всадив його на другу жовту картку, а на на 90-й отримав по ногах від Баркока в штрафному – пенальті! Штіндль реалізував його, а на 90+5-й Ларс ще й врятував Борусію від поразки, замкнувши подачу з лівого флангу ударом головою. Трапп у карколомному стрибку парирував його, але капітан "жеребців" тут же зіграв на добиванні – 3:3! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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