Боруссия из Менхенгладбаха нашла звездного наследника на место Марко Розе. Нынешний наставник "жеребцов" переедет в Дортмунд.

Адольф Хюттер летом возглавит Боруссию М, сообщает официальный сайт клуба.

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51-летний специалист подпишет с "жеребцами" контракт на 3 года. Нынешняя команда австрийца – франкфуртский Айнтрахт – неплохо заработает на потере тренера. Гладбах заплатит за досрочный разрыв контракта Хюттера с "орлами" рекордные для Бундеслиги 7,5 млн евро компенсации. Еще 5 млн в евровалюте франкфуртцы могут получить бонусами.

Тренерская карьера Ади Хюттера началась в 2009 году со скромного Райндорфа. Далее он тренировал Грёдиг, Ред Булл Зальцбург и Янг Бойз. Айнтрахт австрийский специалист возглавил в июле 2018-го.

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