Фридгельм Функель – новый коуч "козлов", сообщает официальный сайт клуба.

Кёльн отправил в отставку Гисдоля

67-летний специалист сменил на посту Маркуса Гисдоля. Последний был уволен на фоне 8-матчевой серии Кёльна без побед. Функель уже работал с "красно-белыми" в 2002-2003 гг., А последним местом работы тренера была дюссельдорфская Фортуна. С "95-ми" новый наставник Кёльна победил во Второй Бундеслиге в сезоне 2017/18.

В данный момент "козлы" занимают 17-е место в Бундеслиге, отставая от спасительной позиции лишь на три пункта. В следующем туре Кельн сойдется в поединке с леверкузенский Байером.

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